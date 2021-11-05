جريح إثر إطلاق نار في عين الحلوة

أصيبَ شخصٌ في قدمه ويده إثر إطلاق نار عن طريق الخطأ في تعمير عين الحلوة - صيدا.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد نُقل المصاب إلى مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم، في حين أنه لا توتر في المنطقة بسبب الحادثة.