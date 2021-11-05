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لبنان
جريح إثر إطلاق نار في عين الحلوة
Lebanon 24
05-11-2021
|
14:00
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أصيبَ شخصٌ في قدمه ويده إثر إطلاق نار عن طريق الخطأ في تعمير عين الحلوة - صيدا.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
، فقد نُقل المصاب إلى مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم، في حين أنه لا توتر في المنطقة بسبب الحادثة.
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