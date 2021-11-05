لبنان

جريح إثر إطلاق نار في عين الحلوة

Lebanon 24
05-11-2021 | 14:00
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أصيبَ شخصٌ في قدمه ويده إثر إطلاق نار عن طريق الخطأ في تعمير عين الحلوة - صيدا.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد نُقل المصاب إلى مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم، في حين أنه لا توتر في المنطقة بسبب الحادثة. 
 
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