لبنان

إشكال تخلله إطلاق نار في طرابلس...هذه تفاصيله

Lebanon 24
05-11-2021 | 14:19
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وقع خلاف بين المدعو "ج.ص" يرافقه أحد الأشخاص من جهة وشخص مجهول من جهة أخرى في محلة نزلة المنار - طرابلس.

وتطور الإشكال إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين من دون سقوط إصابات وفرارهم إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

و عرف أن الإشكال وقع على خلفية سرقة دراجة نارية، وقد حضرت القوى الأمنية لاحقاً وتعمل على تعقب مطلقي النار.
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