إشكال تخلله إطلاق نار في طرابلس...هذه تفاصيله

وقع خلاف بين المدعو "ج.ص" يرافقه أحد الأشخاص من جهة وشخص مجهول من جهة أخرى في محلة نزلة المنار - طرابلس.وتطور الإشكال إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين من دون سقوط إصابات وفرارهم إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".و عرف أن الإشكال وقع على خلفية سرقة دراجة نارية، وقد حضرت القوى الأمنية لاحقاً وتعمل على تعقب مطلقي النار.