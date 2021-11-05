لبنان

هذا ما أبلغته السعودية للبطريرك الراعي بشأن الأزمة مع لبنان

Lebanon 24
05-11-2021 | 15:17
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قال المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض في تصريح عبر قناة "الجديد" إنّ "المملكة العربية السعودية تطالب باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كبداية لإعادة الأمور إلى مجاريها بينها وبين لبنان".
ومع هذا، فقد كشف غياض أنّ "الرياض أكدت للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنها لن تظلم اللبنانيين بالسعودية ولن تتصرف بطريقة انتقامية وعشوائية".
وأضاف: "لا يوجد من أي نوع من التهديد من قبل السعودية والكلام بالعموميات، والمطلوب أن يظهر لبنان حسن نية"، وختم: "آسف بسبب ما حصل ونتمنى أن تزيح الغيمة السوداء عن العلاقات بين البلدين".

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