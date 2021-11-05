الجيش: خرقان بحريان معاديان قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 4/11/2021، الساعة 16.02، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة دقيقتين ولمسافة حوالى 111 مترا.وبتاريخ 5/11/2021 الساعة 9.06، خرق زورق حربي مماثل المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 5 دقائق ولمسافة حوالى 351 متراً. وتتم متابعة موضوع الخرقين، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".