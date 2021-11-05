مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل

تُشكّل "دولارات الفريش" الواردة من خلال التحويلات الخارجية عبر المصارف، العصب الأساس للكثير من العائلات اللبنانيّة في ظل الأزمة القائمة.

وكما هو معلوم، فإنّ المصارف تُسلم الحوالات الخارجية بشكلٍ مباشر إلى زبائنها، وذلك من خلال الصرافات الآليّة الموزعة في المناطق.

ومع هذا، فقد لوحظ مؤخراً أن هناك أوراقاً نقدية قديمة مُهترئة من عملة الدولار الأميركي، يتم الحصول عليها عبر تلك الصرافات الآلية.

وبحسب الآلية المعتمدة من قبل المصارف، فإنّ أي دولار غير صحيح يمكن استبداله ضمن الفرع الذي سُحبت منه الأوراق النقديّة.