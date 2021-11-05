لبنان

درويش: ثمة حرص دولي على الحكومة وبقائها

Lebanon 24
05-11-2021 | 16:12
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أكد النائب علي درويش خلال مقابلة متلفزة ان "حكومة الرئيس ميقاتي هي حاجة وطنية لبنانية وهذا الأمر بات مسلما به من الجميع حيث اصبح لدينا قرار على مستوى السلطة التنفيذية وعكس ذلك يدخلنا في المجهول".

وأشار درويش إلى أن "مروحة اتصالات ضخمة قام بها الرئيس ميقاتي على المستوى العربي والدولي"، معتبرا ان "في لبنان مكونات وتناقضات ولكنه حاجة إلى الجميع ومن يحب لبنان ويخشى عليه وجب عليه اخذ تنوع لبنان والتوازن في الاعتبار".

وأضاف: "نحن في أمس الحاجة اليوم الى تقوية المناعة الداخلية اللبنانية برفع الصيغة الوطنية ما يشكل صمام امان داخلي إضافة الى الحاجة إلى التكافل والتضامن العربي الذي ليس حاجة لبنانية فقط بل إلى كل الدول العربية وصيغة قوة للجميع وهذا يجب ان يكون من الثوابت". واعبر درويش أن "لبنان يدفع ثمن الصراعات في المنطقة".

وتابع: "على الداخل اللبناني ان لا ينزلق إلى صراعات داخلية لان ارتفاع منسوب الهاجس الامني سيدفع إلى هدم البلد ومن يهاجم حكومة الرئيس ميقاتي يريد خراب البلد ونحذر القيادات الاساسية في الداخل الى المنزلق الذي نحن فيه وندعوهم إلى رأب الصدع والخفض من منسوب التوتر الداخلي ومستوى الخطاب ووضع الامور في نصابها من خلال الحوار" مؤكدا أن "ثمة حرص دولي على الحكومة وبقائها".

وعن الحكومة قال: "انعقاد مجلس الوزراء ضرورة إذا نضجت الأمور والرئيس ميقاتي قام بدور كبير وعلى الأفرقاء اللبنانيين ملاقاته لان استعادة عمل الحكومة هو حاجة طارئة خاصة في ظل الازمة المعيشية وتفاقمها".
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