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لبنان
الحاج حسن: قرداحي لم يُخطئ
Lebanon 24
05-11-2021
|
17:09
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اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أنّ "وزير الإعلام جورج قرداحي لم يخطئ، بل عبّر عن رأيه" في تصريحات بشأن الحرب في اليمن.
وتأتي تصريحات الحاج حسن في ظل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية عقب تصريحات قرداحي.
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