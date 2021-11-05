لبنان

ارتياب

Lebanon 24
05-11-2021 | 18:02
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تتحدث مصادر مطلعة عن ارتياب مرجع رئاسي من نتائج محتملة لجولة قام بها موظف كبير غير مدني إلى دولة كبرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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