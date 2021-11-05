انتظار قرار

ينتظر موظفو القطاع العام والمتقاعدون قراراً من وزير المال في ما خصّ إعطائهم منحة شهر جديد، عملاً بالتوجه العام للمساعدة على التخفيف من الآثار الإقتصادية المدمرة لإرتفاع الأسعار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)