لبنان

انتظار قرار

Lebanon 24
05-11-2021 | 18:09
A-
A+
Doc-P-883087-637717543151714507.jpg
Doc-P-883087-637717543151714507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينتظر موظفو القطاع العام والمتقاعدون قراراً من وزير المال في ما خصّ إعطائهم منحة شهر جديد، عملاً بالتوجه العام للمساعدة على التخفيف من الآثار الإقتصادية المدمرة لإرتفاع الأسعار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
موظفو قطاع عام يتقاضون أضعاف رواتبهم.. ما يحصلُ يكشف عن فساد هائل
lebanon 24
06/11/2021 09:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: واشنطن وموسكو ستعقدان اجتماعات "خلال أيام" لمناقشة توترات العلاقات وأزمة الموظفين الدبلوماسيين
lebanon 24
06/11/2021 09:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي": زيادة النقل وسلفة الموظفين وتسعيرة الخبز قرارات ترقيعية تتهرب من الحلول الحقيقية لمنع الانفجار
lebanon 24
06/11/2021 09:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لليوم الثالث على التوالي... عمال وموظفو بلدية طرابلس مستمرون في اضرابهم
lebanon 24
06/11/2021 09:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24

موظف

قطاع عام

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:45 | 2021-11-06
02:30 | 2021-11-06
02:15 | 2021-11-06
03:15 | 2021-11-06
03:00 | 2021-11-06
02:53 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website