الحكومة أمام خيارات مرّة

أبلغت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنّه "لم يسجّل أي جديد على صعيد معالجة الأزمة مع دول الخليج وليس هناك إلا سلسلة اتصالات تتم وفق خارطة الطريق التي أطلقها الرئيس نجيب ميقاتي".

واعتبرت أنه "في حال نجحت الاتصالات لتأمين جلسة الحكومة فإن مناخ التفجير قد يكون طاغيا ولذلك فإنه من الأفضل تأمين اجواء توافقية قبيل أي جلسة حكومية".ورأت أن "الحكومة في وضع لا يحسد عليه، على أن أي خيار تلجأ إليه سيكون مراً، معربة عن اعتقادها أنه من الضروري افساح المجال امام تحركات داخلية وخارجية لبلورة حل بشأن الأزمة مع دول الخليج يتيح على الأقل عودة التمثيل الديبلوماسي".