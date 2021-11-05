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لبنان
غوتيريش قد يزور لبنان قبل نهاية العام
Lebanon 24
05-11-2021
|
19:12
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أشارت معلومات لصحيفة "اللواء" إلى أن "لبنان يترقب زيارة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قبل نهاية العام الجاري".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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