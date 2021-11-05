الجيش يدخل على خط المصالحة في خلدة

يتولّى قائد الجيش العماد جوزيف عون مسعى وساطة للمصالحة بين حزب الله والعشائر العربية في خلدة.

وعلمت "الأخبار" أنّه "كلّف لهذه الغاية مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، بمباركة دار الفتوى ومشاركة عدد من الأحزاب، للعمل على سحب فتيل التفجير".

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