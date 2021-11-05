إطلالة جديدة لنصرالله في هذا التاريخ

من المتوقع أن تكون الملفات كافة محور كلمة السيد حسن نصرالله عصر يوم الخميس المقبل بمناسبة "يوم شهيد حزب الله"، ومن المتوقع أن يرفع نصرالله سقف التحدي بوجه السعودية استكمالاً للمواقف التي أطلقها قادة الحزب خلال الفترة الأخيرة.

(البناء)