لبنان

نحاس: خيارات الحل موضع بحث ولن نصل إلى كباش

Lebanon 24
05-11-2021 | 23:51
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رأى عضو "كتلة الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس في اتصال مع "الشرق الاوسط" ضرورة انتظار ما سينتج عن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الحكومة أول من أمس، مكتفياً بالقول: "خيارات الحل موضع بحث ولن نصل إلى كباش".
 
وأضاف" ان التعقيدات السياسية كبيرة والمساعي مستمرة للجم التصعيد مع دول الخليج»، معتبراً أن «الأمر يحتاج إلى مسار واضح ومتكامل لإعادة بناء الثقة، والخطوة الأولى تبدأ بتحكيم الوزير قرداحي ضميره»، مضيفاً: «أما في حال لم يقدم قرداحي على الاستقالة، فيترك للرؤساء الثلاثة تحديد الخيارات الواجب اتخاذها».
وعبر عن أسفه «للتعقيدات السياسية التي تنعكس سلباً على مصير المشاريع المطروحة على طاولة النقاش». ورأى أن «قبل الإقدام على اتخاذ الخيارات الحاسمة، المطلوب عمل جدي فلا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يدفع الناس ثمن الخلافات السياسية».
 
(الشرق الأوسط)
المصدر: الشرق الاوسط
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