رسالة "حزبية"واضحة: تحالف كامل معنا أو لا تحالف

أوصل حزب فاعل رسالة واضحة الى تيارٍ حليف له بأن إنتخابات ٢٠٢٢ لن تكون كسابقاتها، فـ"إما التحالف معنا في كل الأقضية والدوائر، وإما عدم التحالف نهائيا".

وأبدى الحزب" إنزعاجه من الحديث المتكرر عن التحالف "على القطعة" لما فيه مصلحة الحليف فقط كما حصل في الإنتخابات الماضية.