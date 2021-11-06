هل تطال التبديلات العونية قضاء جبيل؟

بدأ "التيار الوطني الحر" دراسة واقعه الانتخابي في قضاء جبيل بشكل مفصّل خصوصا في ظل وجود وجهة نظر تقول بأنه عليه ترشيح شخصية واحدة لا اكثر ليضمن فوزها في الاستحقاق النيابي.

وقالت مصادر مطلعة انه " بما أنّ ترشيح ماروني واحد في جبيل يضمن فوزه، فإن التيار بات يدرس بشكل جدي استبدال النائب سيمون ابي رميا بشخصية عونية اخرى في اطار محاولة احتواء امتعاض الرأي العام عبر تغيير الوجوه النيابية".

واعتبرت المصادر "ان فارق الاصوات البسيط الذي يتمتع به ابي رميا لن يكون له جدوى في حال رشح التيار مرشحا واحدا، وبالتالي من الافضل ترشيح شخصية حزبية ناشطة جديدة مقربة من قيادة التيار".

وفي رأي مصادر معارضة من داخل" التيار" فان ما يجري تداوله هو محاولة " لترهيب" معارضي رئيس التيار جبران باسيل، والاقتصاص منهم.