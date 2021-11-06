"تنقلات كل العيلة ع حساب البلدية" تحرّك التفتيش المركزي

تحرك التفتيش المركزي، بعد عدة شكاوى وصلت عن استغلال رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية سيارات البلديات وآلياتها من أجل تنقلاتهم الخاصة وتنقلات زوجاتهم وأولادهم الى المدارس ومراكز أعمالهم وللتسوق، ما رفع فاتورة المحروقات في هذه البلديات بشكل كبير جداً.

وفي المعلومات" ان بلديتين كبيرتين في جبل لبنان ، الاولى في المتن "ج" والثانية في كسروان "ج" ايضا، تخضعان للتحقيق من قبل التفتيش في هذا الملف.