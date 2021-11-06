لبنان

"تنقلات كل العيلة ع حساب البلدية" تحرّك التفتيش المركزي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-11-2021 | 02:45
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تحرك التفتيش المركزي، بعد عدة شكاوى وصلت عن استغلال رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية سيارات  البلديات وآلياتها  من أجل تنقلاتهم الخاصة وتنقلات زوجاتهم وأولادهم الى المدارس ومراكز أعمالهم وللتسوق، ما رفع  فاتورة المحروقات في هذه البلديات  بشكل كبير جداً.
وفي المعلومات" ان  بلديتين كبيرتين في جبل لبنان ، الاولى في المتن "ج" والثانية  في كسروان  "ج" ايضا، تخضعان للتحقيق من قبل التفتيش في هذا الملف.

لبنان

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