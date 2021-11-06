لبنان

"تغيير إجباري" في عادات اللبنانيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-11-2021 | 03:45
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نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات بشكل جنوني، يتهافت اللبنانيون على شراء السيارات ذات المحركات الاربعة لتوفير استهلاك البنزين، وعدّلوا الاهتمام بنوعية السيارة وشكلها وفخامتها .
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