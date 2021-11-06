"تغيير إجباري" في عادات اللبنانيين

نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات بشكل جنوني، يتهافت اللبنانيون على شراء السيارات ذات المحركات الاربعة لتوفير استهلاك البنزين، وعدّلوا الاهتمام بنوعية السيارة وشكلها وفخامتها .