26
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"إكسترا" عالفاتورة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-11-2021
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
فوجئ بعض المواطنين الذين توجهوا لدفع فاتورة الانترنت الذي يتزوّدون به في منازلهم بواسطة الخطوط الأرضية، بأنّ عليهم دفع ٣٠٠٠ ليرة لبنانية إضافة الى الفاتورة، في حال أرادوا الحصول على وصل بالدفع!
مواضيع ذات صلة
فاتورة الانترنت ترتفع في لبنان.. إليكم الأسعار الجديدة
Lebanon 24
فاتورة الانترنت ترتفع في لبنان.. إليكم الأسعار الجديدة
06/11/2021 13:11:14
06/11/2021 13:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الدخول الى المستشفى... أمّنوا 20 % من الفاتورة بالدولار!
Lebanon 24
قبل الدخول الى المستشفى... أمّنوا 20 % من الفاتورة بالدولار!
06/11/2021 13:11:14
06/11/2021 13:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الى اللبنانيين... الاتصالات والانترنت لن ينقطعا
Lebanon 24
الى اللبنانيين... الاتصالات والانترنت لن ينقطعا
06/11/2021 13:11:14
06/11/2021 13:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء هند صبري وخطيبها السابق باسل خياط يتصدر الانترنت.. شاهدوا ردة فعلها
Lebanon 24
لقاء هند صبري وخطيبها السابق باسل خياط يتصدر الانترنت.. شاهدوا ردة فعلها
06/11/2021 13:11:14
06/11/2021 13:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
فاتورة
الانترنت
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
15:31 | 2021-11-05
05/11/2021 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير جدلا واسعا... نشرت فيديوهات وهي تخضع لجلسة شدّ للمؤخرة: "عم كهرب"
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير جدلا واسعا... نشرت فيديوهات وهي تخضع لجلسة شدّ للمؤخرة: "عم كهرب"
08:00 | 2021-11-05
05/11/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أبلغته السعودية للبطريرك الراعي بشأن الأزمة مع لبنان
Lebanon 24
هذا ما أبلغته السعودية للبطريرك الراعي بشأن الأزمة مع لبنان
15:17 | 2021-11-05
05/11/2021 03:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
10:45 | 2021-11-05
05/11/2021 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. إليكم هذا الخبر عن الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
إلى المواطنين.. إليكم هذا الخبر عن الإنترنت في لبنان
12:30 | 2021-11-05
05/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:45 | 2021-11-06
"تنقلات كل العيلة ع حساب البلدية" تحرّك التفتيش المركزي
02:15 | 2021-11-06
رسالة "حزبية"واضحة: تحالف كامل معنا أو لا تحالف
07:01 | 2021-11-06
نصيحة من جنبلاط حول حادثة خلدة.. هذا ما قاله
06:24 | 2021-11-06
شيخ العقل التقى سليمان وتلقى اتصال تهنئة من جنبلاط
06:12 | 2021-11-06
الحاج حسن يقف عند تخوم مزارع شبعا.. وهذا ما قاله للمزارعين
06:04 | 2021-11-06
روكز: لأفضل العلاقات مع السعودية والخليج
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
06/11/2021 13:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
06/11/2021 13:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
06/11/2021 13:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact