لبنان

"إكسترا" عالفاتورة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-11-2021 | 04:15
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فوجئ بعض المواطنين الذين توجهوا لدفع فاتورة الانترنت الذي يتزوّدون به في منازلهم بواسطة الخطوط الأرضية، بأنّ عليهم دفع ٣٠٠٠ ليرة لبنانية إضافة الى الفاتورة، في حال  أرادوا الحصول على وصل بالدفع!
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