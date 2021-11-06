لبنان

خمس عادات للموكِّل"النقًاق"ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-11-2021 | 05:15
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على صفحته الفايسبوكية، فنّد أحد المحامين عادات الموكّل النقّاق بخمس وهي الآتية:
- يتصل بك عند الساعة التاسعة مساء لسؤالك عن مستجدات القضية.
 - يتصل بك عند الساعة التاسعة والنصف مساء مجدداً لسؤالك عن مستجدات القضية.
- يستنفد كل وسائل الإتصال بك من  تطبيقات واتساب، فايبر مسنجر، تلغرام، شبكة الهاتف الخليوي، شبكة الهاتف الثابت، الأجهزة اللاسلكية والحمام الزاجل.
- يعاود الإتصال بك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً لسؤالك عن مستجدات القضية.
- قبل منتصف الليل يجدّد الإتصال ليطرح عليك سؤالاً في غاية الذكاء والألمعية: "دَخلَك هالقاضي من وين؟".

لبنان

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