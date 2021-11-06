خمس عادات للموكِّل"النقًاق"ما هي؟

على صفحته الفايسبوكية، فنّد أحد المحامين عادات الموكّل النقّاق بخمس وهي الآتية:- يتصل بك عند الساعة التاسعة مساء لسؤالك عن مستجدات القضية.- يتصل بك عند الساعة التاسعة والنصف مساء مجدداً لسؤالك عن مستجدات القضية.- يستنفد كل وسائل الإتصال بك من تطبيقات واتساب، فايبر مسنجر، تلغرام، شبكة الهاتف الخليوي، شبكة الهاتف الثابت، الأجهزة اللاسلكية والحمام الزاجل.- يعاود الإتصال بك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً لسؤالك عن مستجدات القضية.- قبل منتصف الليل يجدّد الإتصال ليطرح عليك سؤالاً في غاية الذكاء والألمعية: "دَخلَك هالقاضي من وين؟".