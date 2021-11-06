لبنان

الحرارة إلى 28 درجة... وفي هذا التاريخ يتحوّل الطقس إلى بارد وممطر

Lebanon 24
06-11-2021 | 02:53
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نشر الاب إيلي خنيصر عبر صفحته على "فيسبوك"، تقريره للاحوال الجوية ليومي السبت والاحد. وكتب التالي:
 
هي مقولةُ بين تشرين وتشرين صيف ثاني، الاي غالباً ما ننساها وننتظر وصول المنخفضات والعواصف وننسى انّ النشاط المداري الدافئ يستمر نحو فلسطين ولبنان وشمال مصر حتى منتصف تشرين الثاني.
وفي التفاصيل:
يسيطر المرتفع الشبه مداري على شبه الجزيرة العربية ومصر والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الأمر الذي سيؤثر على المنطقة بطقس خريفي دافئ ومشمس حتى منتصف الشهر ويعود السبب الى التيارات المدارية الدافئة التي تتمدد من الصحراء الكبرى نحو سيناء وتركيا ومصر وسوف تغطي الحوض الشرقي للبحر المتوسط لمدة اسبوع كامل.
بالمقابل، تضرب المنخفضات الجوية شمال الجزائر وجنوب ايطاليا ومن المنتظر ان تتقدّم ببطء نحو لبنان وتركيا وقبرص بعد منتصف الشهر وذلك بسبب المرتفع الشبه مداري الذي يغطي المنطقة، فينقلب الطقس الى بارد وممطر.
 
وبانتظار وصول الأمطار، ستكون الأجواء دافئة وتسجل الحرارة 28 ساحلا و26 بقاعا
كيف ستتوزع درجات الحرارة ليومي السبت والأحد؟
على الساحل: 28 درجة  نهاراً و 21 ليلاً 
في البقاع: 26 درجة نهاراً و 16 ليلا
على الجبال 1200 متر: 23  نهاراً و 14 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 11 ليلا
الرياح: شمالية سرعتها بين 10 و 15  كم  في الساعة، 
الضغط الجوّي: 1015hpa
الرطوبة: بين 55 و 65%
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