لبنان

إصابة مواطن بجروح في صيدا... ماذا حصل معه؟

Lebanon 24
06-11-2021 | 03:56
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أُصيب المواطن آدم الصباغ مواليد عام 2007 بإصابات عدّة في جسده، بعدما تعرض لحادث نتيجة فقدانه السيطرة على دراجته الكهربائية بعد سقوطها في حفرة،  وذلك على الطريق البحري مقابل قلعة صيدا.

وعلى الفور، حضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وعملوا على إسعافه ونقله إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.
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