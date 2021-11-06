لبنان

تسرّب الفيول على طريق قشلق في عكار

Lebanon 24
06-11-2021 | 04:13
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وقع خزان من فان تويوتا يحتوي على مادة الفيول. وتسرّبت المادة على الطريق العام في بلدة قشلق-عكار.
وشهد الطريق انزلاقات للسيارات. وقد عمد الأهالي إلى معالجة الأمور، ونبّهوا المارة من خطورة الطريق.
 
 
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