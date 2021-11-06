تسرّب الفيول على طريق قشلق في عكار

وقع خزان من فان تويوتا يحتوي على مادة الفيول. وتسرّبت المادة على الطريق العام في بلدة قشلق-عكار.

وشهد الطريق انزلاقات للسيارات. وقد عمد الأهالي إلى معالجة الأمور، ونبّهوا المارة من خطورة الطريق.