لقاء موسع استعداداً لانتخابات نقابة المحامين

تحضيراً لانتخابات نقابة المحامين في بيروت المزمع إجراؤها يوم الأحد 21 تشرين الثاني الحالي، المخصصة لانتخاب نقيب جديد وأربعة أعضاء لمجلس النقابة، عقد لقاء موسع نظمه المحاميان رامي عيتاني وسنا الرافعي، في قاعة شهاب غاردن الحمرا، وذلك لدعم المرشحين لعضوية مجلس النقابة المحاميين إيلي بازرلي وعماد مارتينوس، بحضور عدد كبير من المحامين من بيروت وكافة المناطق، وتركز النقاش حول برنامج المرشحين بازرلي ومارتينوس الداعم لوحدة النقابة ودورها المهني والوطني، وأهمية الدفاع عن حقوق المحامي الذي يمثل الجناح الثاني للعدالة.