لبنان

حادثة خطف مُفبركة تهزّ الجنوب.. هذا ما كشفته شعبة "المعلومات"

Lebanon 24
06-11-2021 | 04:39
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أنّ سورياً في بلدة شحور خُطف من قبل عصابة من السوريين يتزعمها المدعو ثابت المحمد الملقب "ابو لقمان"، وتمّ اقتياد السوري إلى جهة مجهولة.
 
وأشار الخبر إلى أنّه تم الاتصال بعائلة السوري المخطوف لدفع مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي مقابل اطلاق سراح الأخير أو سيتم التخلص منه.
 
ومع هذا، فقد أُرفق الخبر المتداول بفيديو لأحد الأشخاص وهو يقوم بضرب وتعذيب شخص آخر.
وعلى أثر ذلك، تحركت شعبة المعلومات وقامت بالاستقصاء والتحري، ليتبين أن الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة.
كذلك، تم توقيف كل من: ثابت المحمد 1984 (سوري) - قاسم حمادي 2000 (سوري) - محمد المحمد 2000 (سوري)، وتبين أنه بتاريخ 03/11/2021 في بلدة شحور، حصل إشكال وتضارب بين كل من ثابت المحمد من جهة ومحمد المحمد وقاسم حمادي وبشار العارف من جهة أخرى، على خلفية قيام ثابت المذكور بطرد بشار العارف من منزل محمد المحمد (ابن عمه) بسبب سمعته السيئة لجهة السرقة وتهريب اشخاص عبر الحدود وتوقيفه في قضايا مختلفه في لبنان وسوريا، ما دفع محمد الأحمد المخطوف المزعوم بفبركة وتسريب خبر الاختطاف الى أحد المواقع وارفاق الخبر بفيديو قديم لأفراد يقومون بتعذيب أحد الاشخاص.
 
(LBCI)
 
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