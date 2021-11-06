لبنان

أطلق النار على عمّه... ماذا جرى في طرابلس؟

Lebanon 24
06-11-2021 | 05:12
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن المدعو "ج.س"، أقدم على اطلاق النار بإتجاه عمّه "ا.ج"، وأصابه في قدمه داخل محله في منطقة ابي سمراء مرج الزهور - طرابلس، وفر الى جهه مجهولة.

وقد تم نقل المصاب بواسطة جهاز الطوارئ والاغاثة الى مستشفى هيكل للعلاج.

وحضرت القوى الامنية الى المكان، وقد افادت المصادر ان اطلاق النار ناتج عن خلافات عائلية بين الطرفين.
 
 
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