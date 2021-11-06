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لبنان
عملية نوعيّة وخاطفة... توقيف شخصين من إحدى أخطر عصابات سرقة السيارات
Lebanon 24
06-11-2021
|
05:34
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:
ضمن إطار ملاحقة عصابات سرقة السيارات، وتوقيف أفرادها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، على مدى عدّة أسابيع، تمكّن مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية، من رصد إحدى أخطر هذه العصابات.
بتاريخ 30-10-2021، قامت قوّة من المكتب المذكور بعملية نوعية وخاطفة في بلدة الفنار، أسفرت عن توقيف اثنين من أفراد العصابة، وهما كل من:
- طـ. ح. (من مواليد عام ١٩٨٦، سوري) يتجوّل ببطاقة هوية ورخصة سوق مزورتَين.
- س. د. (من مواليد عام ١٩٨١، سوري)
ضُبط بحوزتهما قنبلة يدوية صالحة للاستعمال -قبل التمكّن من رميها بإتجاه القوّة- ومبلغ مالي مزيّف، ودراجة آلية مسروقة، كانا يستخدمانها في تنقلاتهما لتنفيذ عمليات السرقة، وسيارة نوع كيا، تبيّن أنها سُرقت ليل تاريخ توقيفهما من محلّة الأشرفية-بيروت.
بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة /٨/ سيارات حديثة الصّنع من محافظتي بيروت وجبل لبنان، ونقلها الى سوريا، بالاشتراك مع آخرين، لقاء مبالغ مالية.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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