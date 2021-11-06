روكز: لأفضل العلاقات مع السعودية والخليج

أكد النائب شامل روكز على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية، كاشفاً أن "علاقته جيدة مع المعارضة العونيّة"، وقال: "سأترشح في كسروان وليس في البترون".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، لفت روكز إلى أنه "لا يعتقد أنّ هناك مقايضة بين القاضي طارق البيطار والإعلامي جورج قرداحي"، معتبراً أنّ "بداية المشكلة من لبنان وبداية الحل أيضاً من لبنان واستقالة قرداحي قد تكون بداية الحل للأزمة وهي تفصيل وليست السبب".

وأضاف: "بالتأكيد أن حزب الله له علاقة بالأزمة الحالية ويجب تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية. يجب أن يكون هناك أفضل العلاقات مع السعودية والخليج بما فيه مصلحة لبنان وسيادته".

وحول علاقته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، علّق روكز قائلاً: "عادي".