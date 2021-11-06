لبنان

مولوي بحث مع زواره شؤوناً خدماتية

Lebanon 24
06-11-2021 | 08:32
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، مسؤول البلديات المركزي في حركة "أمل" رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وبحث معه في كيفية دعم البلديات وتحسين وضع المختارين، إضافة الى ملف متطوعي الدفاع المدني.
 
وتم التطرق الى ضرورة استكمال ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في السرايا الحكومية لجهة دعم قطاع النقل البري.
 
والتقى رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف وبحث معه في شؤون خدماتية تتعلق بقضاء بشري وقراه.
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