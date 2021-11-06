لبنان

حسن عز الدين: سنتعاون مع الحركات الفلسطينية على كسر الحصار الاقتصادي

Lebanon 24
06-11-2021 | 09:10
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 استقبل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور، وفدًا من حركة "فتح" برئاسة مسؤول العلاقات السياسية في صور العميد جلال أبو شهاب، في حضور معاون مسؤول العلاقات العامة في المنطقة أبو وائل زلزلي.
وكانت مناسبة قدم فيها الوفد شرحًا وافيًا حول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع المعيشية الصعبة التي يتعرض لها اللاجئ في المخيمات من ضغوط حتى من الاونروا التي تقلص مساعداتها بشكل ملفت.
وشكر الوفد لقيادة حزب الله وعز الدين مساعدتهم في تقديم المازوت الإيراني للمخيمات.
 
بدوره رحب عز الدين بالوفد، مؤكدًا أن "القضية الفلسطينية حاضرة في وجداننا وبالنسبة إلينا موضوع القدس أرض الأنبياء والرسل لها خلفية عقائدية، وموقفنا منها ليس سياسيا بل هو موقف مبدئي، ونحن سنكمل المشوار حتى التحرير التام ان شاء الله".
 
وأضاف: "إن معاناتنا ومعاناة الشعب الفلسطيني في المخيمات واحدة، ونحن لا نميز بين لبناني وفلسطيني، وسنعمل بالتعاون مع الحركات الفلسطينية على كسر هذا الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العدو علينا، وما باخرة المازوت إلا بداية مسار ان شاء الله".
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