23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مسافر ادعى أنه طُلب إليه دفع مبلغ مالي للسماح له بدخول لبنان...ماذا أوضح مولوي؟
Lebanon 24
06-11-2021
|
10:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:
يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مصوّر تم بثه في إحدى البرامج التلفزيونية، يعود لأحد الأشخاص الذي يدّعي أنه وعند وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي، تم الطلب اليه دفع مبلغ مالي للسماح له بالدخول.
يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إيضاح ما يلي:
- بتاريخ 14/10/2021 وصل الى بيروت آتيًا من اسطنبول، الشاب أمجد أحمد الأمير، مواليد 1992 يحمل جواز سفر أردني دون رقم وطني، وليس له سمة دخول مسبقة مودعة لدى دائرة الأمن العام اللبناني، ولا يحق له بسمة تلقائية لدى الوصول، لذلك تم منع صاحب العلاقة من الدخول الى لبنان وأودع في قسم الترحيل ثم تمت أعادته الى تركيا.
- إن الادعاءات الصادرة عن المسافر المذكور أعلاه والتي تحدث عنها في الفيديو المتداول عارية عن الصحة ومخالفة للواقع، فبعد أجراء التحقيقات اللازمة تبيّن أن المسافر هو من عرض المال مقابل إدخاله الى لبنان وكل ذلك موثّق لدى جهاز أمن المطار بواسطة كاميرات المراقبة.
إزاء كل ما تقدم، يشدد مكتب وزير الداخلية والبلديات على ضرورة توخي الحذر قبل التداول بهكذا أخبار مغلوطة والتي تهدف الى تشويه صورة لبنان والاجهزة الامنية في المطار، على أن يتخذ الوزير مولوي الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافر.
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
15:31 | 2021-11-05
05/11/2021 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أبلغته السعودية للبطريرك الراعي بشأن الأزمة مع لبنان
Lebanon 24
هذا ما أبلغته السعودية للبطريرك الراعي بشأن الأزمة مع لبنان
15:17 | 2021-11-05
05/11/2021 03:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين بات متوفراً.. لكن "مشكلة أكبر" يُواجهها المواطنون
Lebanon 24
البنزين بات متوفراً.. لكن "مشكلة أكبر" يُواجهها المواطنون
05:00 | 2021-11-06
06/11/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من المصارف.. إجراءات جديدة تطالُ الصرّافات الآلية
Lebanon 24
من المصارف.. إجراءات جديدة تطالُ الصرّافات الآلية
14:45 | 2021-11-05
05/11/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حيلة جديدة في لبنان.. احصل على الدولارات وأنت في منزلك!
Lebanon 24
حيلة جديدة في لبنان.. احصل على الدولارات وأنت في منزلك!
07:54 | 2021-11-06
06/11/2021 07:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:28 | 2021-11-06
لشراء بطاقات التشريج بسعر رخيص.. إليكم طريقة توفر عليكم الكثير
12:39 | 2021-11-06
الحزنُ يلف حراجل.. "طوني" إبن الـ26 عاماً يخسر حياته بحادث مؤسف (صورة)
12:39 | 2021-11-06
الاعتداء على مراسل لبناني خلال بث مباشر في بغداد.. اليكم ما جرى
13:26 | 2021-11-06
هذا هو سعر كيلو "البرازق" في لبنان... "يا مال الشام يلا يا مالي"
13:23 | 2021-11-06
سعد: الرجعية والمذهبية تهددان بالصميم أي مشروع مرتجى للتقدم
13:17 | 2021-11-06
"الكتائب": فوز اللائحة المدعومة من الكتائب والمستقلين بانتخابات اليسوعية بـ15 مقعداً
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
06/11/2021 19:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
06/11/2021 19:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
06/11/2021 19:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact