ما جديد فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت؟

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 01 و 03 تشرين الثاني؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث وثلاثين (33) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 01/11/2021 كالتالي:رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (خمس حالات إيجابية)رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 02/11/2021 كالتالي:رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 568 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)رحلة بريمين : شركة SR رقم 220 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالتان إيجابيتان)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 03/11/2021 كالتالي:رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)رحلة حلب : شركة Q6 رقم 216 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)