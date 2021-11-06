إصابة شخصين خلال إشكال في الأسواق الداخلية في طرابلس

وقع إشكال بين ٤ أشخاص في الأسواق الداخلية في طرابلس على خلفية إشكال سابق بين عائلتين حيث تخلله مطاردة وإطلاق رصاص.وقد أصيب نتيجته كل من "ا.ض." و "ع.ع." بالرصاص ما استدعى نقلهما إلى المستشفى في حين أغلقت بعض المحلات أبوابها تخوفاً من تطور الإشكال.وعلى الفور طوقت وحدات الجيش المكان وتعمل على ملاحقة مطلقي النار.