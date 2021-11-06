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لبنان
حملة محبة في الشمال لجمع التبرعات لجهاز الطوارئ في طرابلس والقلمون والضنية
Lebanon 24
06-11-2021
|
10:56
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تحت شعار "حاملين همّك" أطلق جهاز الطوارئ والإغاثة حملة محبّة لجمع التبرعات لصالح الجهاز في مدينة طرابلس، القلمون والضنية على أن تمتد الحملة طيلة شهر تشرين الثاني.
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