لبنان

حملة محبة في الشمال لجمع التبرعات لجهاز الطوارئ في طرابلس والقلمون والضنية

Lebanon 24
06-11-2021 | 10:56
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تحت شعار "حاملين همّك" أطلق جهاز الطوارئ والإغاثة حملة محبّة لجمع التبرعات لصالح الجهاز في مدينة طرابلس، القلمون والضنية على أن تمتد الحملة طيلة شهر تشرين الثاني.
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