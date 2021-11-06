حملة محبة في الشمال لجمع التبرعات لجهاز الطوارئ في طرابلس والقلمون والضنية

تحت شعار "حاملين همّك" أطلق جهاز الطوارئ والإغاثة حملة محبّة لجمع التبرعات لصالح الجهاز في مدينة طرابلس، القلمون والضنية على أن تمتد الحملة طيلة شهر تشرين الثاني.