لبنان

أبرز المستجدات وشؤون طرابلسية بين مولوي وسامر كبارة

Lebanon 24
06-11-2021 | 11:07
A-
A+
Doc-P-883329-637718158047488644.jpg
Doc-P-883329-637718158047488644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية بسام مولوي البيات الآتي:
 
استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مقر وزارة الداخلية الناشط السياسي الأستاذ سامر كبارة حيث جرى التداول في أبرز المستجدات على الساحة اللبنانية و شؤوناً طرابلسية. 

وقد حيا كبارة الوزير مولوي على موقفه العروبي وحرصه على العلاقات العربية واللبنانية بشكل عام ومجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. 

كما وتمنى كبارة من الوزير الضغط على بلديات الشمال عموماً وبلدية طرابلس خصوصاً لإعطاء أهمية قصوى لعملية جمع وكنس النفايات بالشكل المطلوب لأنه بسبب التقصير أصبحت مستشرية ومنتشرة بأكثرية شوارع المدينة وخاصةً في منطقة أبو سمرا وراس مسقا وضهر العين والمنطقة الفاصلة فيما بينهم مما قد يتسبب بانتشار الأمراض الجرثومية بين الناس. 

وعلى صعيد الانتخابات طلب كبارة من المولوي أن تكون الشفافية هي العنوان الأساسي التي ستجرى على أساسه وهذا ما أكد عليه الأخير مؤكدًا أن الوزارة على أتم الجهوزية لإجراء الانتخابات بموعدها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2021-11-06
12:39 | 2021-11-06
12:39 | 2021-11-06
13:26 | 2021-11-06
13:23 | 2021-11-06
13:17 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website