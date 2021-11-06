أبرز المستجدات وشؤون طرابلسية بين مولوي وسامر كبارة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية بسام مولوي البيات الآتي:

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مقر وزارة الداخلية الناشط السياسي الأستاذ سامر كبارة حيث جرى التداول في أبرز المستجدات على الساحة اللبنانية و شؤوناً طرابلسية.وقد حيا كبارة الوزير مولوي على موقفه العروبي وحرصه على العلاقات العربية واللبنانية بشكل عام ومجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.كما وتمنى كبارة من الوزير الضغط على بلديات الشمال عموماً وبلدية طرابلس خصوصاً لإعطاء أهمية قصوى لعملية جمع وكنس النفايات بالشكل المطلوب لأنه بسبب التقصير أصبحت مستشرية ومنتشرة بأكثرية شوارع المدينة وخاصةً في منطقة أبو سمرا وراس مسقا وضهر العين والمنطقة الفاصلة فيما بينهم مما قد يتسبب بانتشار الأمراض الجرثومية بين الناس.وعلى صعيد الانتخابات طلب كبارة من المولوي أن تكون الشفافية هي العنوان الأساسي التي ستجرى على أساسه وهذا ما أكد عليه الأخير مؤكدًا أن الوزارة على أتم الجهوزية لإجراء الانتخابات بموعدها.