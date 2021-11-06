لبنان

وزارة الخارجية للرعايا اللبنانيين في أثيوبيا: لمغادرة البلاد في أقرب فرصة ممكنة

Lebanon 24
06-11-2021 | 11:17
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:
تنصح وزارة الخارجية والمغتربين الرعايا اللبنانيين المتواجدين في أثيوبيا وخصوصًا العائلات مغادرة البلاد في أقرب فرصة ممكنة لحين زوال الخطر الداهم وعودة الأمور إلى طبيعتها. كما تدعوهم إلى الحذر لدى التجول ليلاً وتموين ما يلزمهم من غذاء ودواء للاستهلاك الشخصي عند الضرورة. يمكن للحالات الطارئة أيضاً التواصل مع السفارة اللبنانية في القاهرة على الرقم التالي:
00201225543703
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