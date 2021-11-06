بزي: لأوسع مشاركة للمغتربين في الانتخابات النيابية

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي على "ضرورة أوسع مشاركة للمغتربين في استحقاق الانتخابات النيابية المقبل".كلام بزي جاء خلال القائه كلمة في حفل توقيع كتاب "عبير الشوق" للكاتب المغترب نبيل حمود في مدينة بنت جبيل، في حضور البلدية والرابطة الثقافية لأبناء بنت جبيل والهيئة الادارية لمكتب المطالعة والنشاط الثقافي في المدينة وفعاليات ومهتمين.وجدد بزي موقف حركة "امل" التأكيد على "احترام المواعيد الدستورية"، داعيا الجميع الى "تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد".وأضاف: "في مقام اللغة والكتاب، نفتح الأبواب على دروب الأمل والعطاء بين لبنان المقيم ولبنان المغترب".