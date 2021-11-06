ست حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 700 وإصابة ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 645805.

كما وسجل لبنان ست حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8540.