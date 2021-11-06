لبنان

لشراء بطاقات التشريج بسعر رخيص.. إليكم طريقة توفر عليكم الكثير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-11-2021 | 12:35
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وسط الحديث عن إمكانية رفع سعر بطاقات التشريج، وفي ظلّ الاقبال الكثيف على شراء تلك البطاقات من المحلات المخصصة لبيعها، لجأ الكثير من المواطنين مؤخراً إلى اعتمادِ طريقة جديدة لتشريج هواتفهم.
وفي الواقع، فإنّ تلك الطريقة سهلة جداً وبسيطة ولا تكلف الكثير من الوقت، كما إنها توفر على المواطنين عناء الذهاب إلى المتاجر ودفع ثمن البنزين من أجل التنقّل. أما الأمر الأهم هو أنّ تلك الطريقة تمنح المواطن شراء البطاقات بسعر أرخص من ذلك المعتمد في المحلات العادية.
ما هي هذه الطريقة؟
يمكن للمواطن الذي لديه حساب مصرفي في أي مصرف أن يستخدم بطاقته لشراء بطاقة التشريج عبر موقعي "ألفا" أو "تاتش". وكل ما يمكن فعله هو إدخال رقم البطاقة ومن ثم إتمام عملية الشراء التي تندرجُ ضمن كلفة واضحة وبالليرة اللبنانية.
وحالياً، وصل سعر بطاقة تشريج 22.73 دولاراً إلى 45 ألف ليرة في بعض المتاجر، إلا أنه يمكن شراء بنحو 38500 ليرة مباشرة من الشركة. 
وتعتبر هذه الطريقة سهلة جداً كما أنها آمنة إذ أن عملية لشراء تخضع لنظام رقابة وحماية مُحكَم.
 
 

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