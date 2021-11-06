لبنان

الاعتداء على مراسل لبناني خلال بث مباشر في بغداد.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
06-11-2021 | 12:39
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اعتدت قوات الأمن العراقية بالضرب على موفد قناة "الجزيرة" إلى بغداد، الزميل اللبناني جوني طانيوس، والزميل المصوّر ريحان عبد الوهاب، كما أقدمت على تكسير الكاميرا الخاصة به، مباشرة على الهواء، أثناء تغطيتهما للاشتباكات في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية.

وأطلق سراح طانيوس وعبد الوهاب بعد وقت قصير من احتجازهما، إلا أن مدير مكتب "الجزيرة" في بغداد وليد إبراهيم عبّر في رسالة على الهواء عن غضبه من هذا التعامل الوحشي مع الصحافيين، مؤكداً أن طانيوس أظهر بطاقة الصحافة والتراخيص التي حصل عليها للقيام بعمله في الميدان، حسبما أشارت وسائل إعلام محلية.
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