لبنان

"الوطني الحر": التيار خاض الانتخابات الطالبية في اليسوعية منفرداً وفاز بـ4 كليات

Lebanon 24
06-11-2021 | 12:02
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أعلن قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر" في بيان، أنه "خاض الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف، وحافظ خلالها على عدد الكليات التي نالها العام الماضي، بحيث فاز التيار بأربع كليات، في حين فازت المجموعات المستقلة هذا العام ايضا بالعدد الاكبر من المقاعد والكليات".
 
وأشار الى أن "اللافت في انتخابات اليسوعية هذا العام، كان خوض التيار الانتخابات منفردا بوجه أحزاب المنظومة الفاسدة التي قررت تكريس تواطؤ ثنائي الطيونة انتخابيا، بحيث لبت حركة امل نداء القوات في حرم الاشرفية "هوفلين" تأكيدا على تحالفهما السياسي الذي ما عاد خافيا على احد".

وجدد قطاع الشباب "اعتراضه على التصويت الالكتروني متمسكاً بملاحظات الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات LADE ".
 
وختم مهنئا "جميع الفائزين"، داعيا جميع الاطراف المعنية الى "التعاون والعمل سويا لتحقيق مصلحة الطلاب في ظل هذه الازمة غير المسبوقة التي ارخت بثقلها على شباب لبنان وقطاع التعليم".
 
 
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