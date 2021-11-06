لبنان

"الكتائب": فوز اللائحة المدعومة من الكتائب والمستقلين بانتخابات اليسوعية بـ15 مقعداً

Lebanon 24
06-11-2021 | 13:17
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أعلن حزب الكتائب، في بيان، فوز لائحة "Unified Students Movement" المدعومة من حزب الكتائب والمستقلين في انتخابات الجامعة اليسوعية بـ15 مقعداً، من ضمنها رئاسة هيئة كلية الصيدلة.
 
وتوزعت المقاعد على الكليات التالية:
ESIB: 1
FDSP: 1
CZB: 5
ESF: 1
FP: 7
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