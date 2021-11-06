"الكتائب": فوز اللائحة المدعومة من الكتائب والمستقلين بانتخابات اليسوعية بـ15 مقعداً

أعلن حزب الكتائب، في بيان، فوز لائحة "Unified Students Movement" المدعومة من حزب الكتائب والمستقلين في انتخابات الجامعة اليسوعية بـ15 مقعداً، من ضمنها رئاسة هيئة كلية الصيدلة.



ESIB: 1

FDSP: 1

CZB: 5

ESF: 1

FP: 7 وتوزعت المقاعد على الكليات التالية:ESIB: 1FDSP: 1CZB: 5ESF: 1FP: 7