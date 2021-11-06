سعد: الرجعية والمذهبية تهددان بالصميم أي مشروع مرتجى للتقدم

غرد الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد على "تويتر" قائلاً: "في ظلال الازمة: كلام عن الرجعية والكرامة الرجعية تسكن قصور الحكام وتضرب في أسس الحريات والعدالة والسيادة المذهبية تتسلل إلى المجتمعات وتضرب في جذور الوحدة والحقوق والكرامة كلاهما الرجعية والمذهبية تهددان بالصميم أي مشروع مرتجى للتقدم والإلتحاق بالعصر".