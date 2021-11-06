في هذه المنطقة.. أسعار المواد الغذائية إلى تراجع

أدى ارتفاع الأسعار الهائل إلى تراجع إقبال المواطنين عن شراء الكثير من السلع الأساسية.

وعملياً، فإن هذا الأمر دفع ببعض المتاجر الأساسية إلى تخفيض أسعارها بشكل ملحوظ الأمر الذي جذب المواطنين للشراء.

وكمثال على ذلك، قامت بعض المتاجر المتوسطة والكبرى في مدينة صيدا بتخفيض أسعار المواد الغذائية لديها مثل الحليب والبيض والأرز والعدس والألبان والأجبان.

فقبل أيام، كان سعر كرتونة البيض يناهز الـ80 ألف ليرة، إلا أن السعر تراجع حالياً إلى 65 ألف ليرة.

كذلك، لاحظ المستهلكون انخفاضاً في أسعار البقوليات وكذلك المعكرونة، في حين أنّ كل صنف من الألبان والأجبان تراجع بحدود 4 آلاف ليرة.