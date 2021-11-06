لبنان

رصاصاتٌ تطال جسر الملولة - طرابلس.. ماذا يحصل هناك؟ (فيديو)

Lebanon 24
06-11-2021 | 14:24
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أطلق مجهولون، مساء اليوم، النار على جسر الملولة - طرابلس، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وفي التفاصيل، فإنّ مجهولين يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار باتجاه شابين سوريين، وقد أسفر ذلك عن إصابتهما. 
 
وعلى الأثر، جرى نقل الشابين المصابين بواسطة جهاز الطوارئ والاغاثة والصليب الأحمر اللبناني الى المستشفى الحكومي للعلاج، فيما حضرت القوى الامنية الى المكان.

وأفادت المصادر ان اطلاق النار ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين.
 
 
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