كلامٌ عن اغتيالات في لبنان.. ما حقيقته؟

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن وجود مخططات لتنفيذ عمليات اغتيال لسياسيين في لبنان، في حين زعمت بعض المعلومات بأن هناك شخصياتٍ باتت تضبط تحركاتها وتكثف من إجراءاتها الاحترازية.

وفي هذا الإطار، قال مصدر أمني لـ"لبنان24" إنّ "هذا الكلام لا أساس له من الصحة وما يجري هو تضخيم للأمور لإحداث بلبلة لا أكثر ولا أقل".

وأوضح المصدر أن "القوى الأمنية تمارس دورها كما يجب، وهناك تنسيق تام في ما بينها لرصد أي مخططات مشبوهة والتحرك لضربها بشكل مباشر".

ولفتت المصادر إلى أنه رغم الأزمات المتلاحقة، إلا أن الأمن ما زال ممسوكاً، وهناك إصرارٌ لدى قادة الأجهزة الأمنية على الإمساك بزمام الأمور والحفاظ على السلم في البلاد.