"شباب المستقبل": قاطعنا انتخابات "اليسوعية" ترشحاً وانتخاباً

صدر عن قطاع الشباب في "تيار المستقبل" البيان الآتي:

ينفي قطاع الشباب في "تيار المستقبل"، ما ذكرته قناة "الجديد"، في تقرير في نشرتها المسائية، عن أن "شباب المستقبل" خاضوا الانتخابات الطلابية في الجامعة اليسوعية في حرم "هوفلان"، بالتحالف مع طلاب "القوات اللبنانية".ويؤكد أن "شباب المستقبل" التزموا بقرار القطاع بمقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، ولم ينخرطوا في أي تحالفات مع أي من الأحزاب لا من قريب ولا من بعيد، فاقتضى التوضيح، مع دعوة معد التقرير إلى توخي الدقة والمهنية واستقصاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.