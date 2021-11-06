لبنان

زيارة قريبة.. "الجامعة العربية" تدخل على خط أزمة لبنان مع الخليج

Lebanon 24
06-11-2021 | 12:00
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أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر مسؤول بأن وفداً من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل، لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأوضح المصدر في تصريحه للوكالة أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.

يذكر أن السعودية والكويت والإمارات والبحرين، قررت سحب سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفراء اللبنانيين من أراضيها، إثر تصريح أدلى به قرداحي قبل أن يتسلم مهامه نشره مؤخراً.

واعتبر قرداحي أن "الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف وأن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي".
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