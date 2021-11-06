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لبنان
ياسين تفقد محمية جزر النخيل.. وهذا ما وعد به
Lebanon 24
06-11-2021
|
15:47
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تفقد وزير البيئة ناصر ياسين محمية جزر النخيل الطبيعية في ميناء طرابلس، يرافقه رئيس لجنة محمية الجزر المهندس عامر حداد واعضاء اللجنة.
وخلال جولة ميدانية في ارجائها شرح حداد واعضاء اللجنة "اهمية الجزر بما تحويه من تنوع بيولوجي: من انواع نباتية طبية وحيوانية وموائل وانظمة بيئية، اضافة الى ان شاطئها الرملي من المواقع النادرة في لبنان لتفريخ السلاحف البحرية بيوضها. كما تستقبل المحمية في مغاور صخورها فقمة بحر المتوسط".
وشكر حداد "الوزير ياسين على زيارته واهتمامه بالبيئة عموما وبالجزر خصوصا، املا منه القيام بخطوات عملانية تسهم في تطوير القطاع السياحي في المدينة مع الحفاظ على التنوع البيئي، لا سيما ان مدينة الميناء تختزن مرافق طبيعية قادرة على النهوض بالاقتصاد من خلال القطاع السياحي وسواه من القطاعات الحيوية في طرابل والميناء وجوارهما".
بدوره اثنى الوزير ياسين على جهود اللجنة، واعدا اعضاءها ب"تقديم كل الدعم والتسهيلات من خلال وزارة البيئة لتنفيذ المخطط المناظري والخطة الادارية للمحمية وتشجيع السياحة"، مؤكدا انه لن يتخلى عن دوره في حماية البيئة ودعم الناشطين البيئيين.
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