لبنان

ياسين تفقد محمية جزر النخيل.. وهذا ما وعد به

Lebanon 24
06-11-2021 | 15:47
A-
A+
Doc-P-883385-637718321338239373.png
Doc-P-883385-637718321338239373.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقد وزير البيئة ناصر ياسين محمية جزر النخيل الطبيعية في ميناء طرابلس، يرافقه رئيس لجنة محمية الجزر المهندس عامر حداد واعضاء اللجنة.
 
وخلال جولة ميدانية في ارجائها شرح حداد واعضاء اللجنة "اهمية الجزر بما تحويه من تنوع بيولوجي: من انواع نباتية طبية وحيوانية وموائل وانظمة بيئية، اضافة الى ان شاطئها الرملي من المواقع النادرة في لبنان لتفريخ السلاحف البحرية بيوضها. كما تستقبل المحمية في مغاور صخورها فقمة بحر المتوسط".
 
وشكر حداد "الوزير ياسين على زيارته واهتمامه بالبيئة عموما وبالجزر خصوصا، املا منه القيام بخطوات عملانية تسهم في تطوير القطاع السياحي في المدينة مع الحفاظ على التنوع البيئي، لا سيما ان مدينة الميناء تختزن مرافق طبيعية قادرة على النهوض بالاقتصاد من خلال القطاع السياحي وسواه من القطاعات الحيوية في طرابل والميناء وجوارهما".
 
بدوره اثنى الوزير ياسين على جهود اللجنة، واعدا اعضاءها ب"تقديم كل الدعم والتسهيلات من خلال وزارة البيئة لتنفيذ المخطط المناظري والخطة الادارية للمحمية وتشجيع السياحة"، مؤكدا انه لن يتخلى عن دوره في حماية البيئة ودعم الناشطين البيئيين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:53 | 2021-11-06
12:35 | 2021-11-06
14:24 | 2021-11-06
17:49 | 2021-11-06
17:29 | 2021-11-06
17:14 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website