لبنان

الحاج حسن زار بلديتي الخيام والقليعة ووعد بتلبية مطالب المزارعين المحقة

Lebanon 24
06-11-2021 | 17:02
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تابع وزير الزراعة عباس الحاج حسن جولته في الجنوب حيث زار بلديتي الخيام والقليعة واطلع على مطالب المزارعين واعداً بتلبيتها. و
 
في محطته الثالثة خلال الجولة، زار الحاج حسن بلدية الخيام، حيث كان في استقباله رئيس البلدية عدنان عليان وأعضاء المجلس البلدي والنائبان علي فياض وقاسم هاشم.
 
وبعد كلمة الترحيب، تقدم عليان من وزير الزراعة "بمطالب لتنشيط القطاع الزراعي في الخيام، وأولها المدرسة الزراعية ودعمها وإعادة المنح المالية للطلاب والتي توقفت منذ خمس سنوات".
 
وتشمل المطالب أيضاً دفع مستحقات الإدارة بما فيها أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدرسة المذكورة، فضلاً عن دعم الجمعية التعاونية الزراعية في الخيام وإمكانية تأمين علف مدعوم وأدوية ودعم الثروة الحيوانية.
 
كذلك، تمت المطالبة بتقديم حبوب وشتول شتوية ونصوب مدعومة وتزويد منطقة الوطى بالمياه للاستثمار الزراعي، ودعم المزارعين بالمازوت ألمدعوم لفلاحة الأراضي وتخفيف تكلفة الإنتاج، والاسراع بتجديد عقد الإيجار لمركز تجميع الحليب.
 
ووعد الحاج حسن بتلبية سلسلة المطالب الزراعية المحقة، ومنها دعم المدرسة الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية وغيرها. 
 
وكانت المحطة الأخيرة لوزير الزراعة في بلدية القليعة، حيث كان في استقباله والنائب الدكتور قاسم هاشم والوفد المرافق، رئيس البلدية بسام الحاصباني والمجلس البلدي وعدد من المزارعين.
 
وبعد كلمة ترحيب من رئيس البلدية الذي شكر الحاج حسن على زيارته التي خص فيها القليعة ضمن جولته في الجنوب اليوم، استمع وزير الزراعة الى مطالب المزارعين ووعدهم ببذل جهده لتلبية مطالبهم التي اعتبرها محقة".
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